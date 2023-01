Une nonagénaire liégeoise arnaquée par téléphone

”C’est en regardant la facture de téléphone de maman que ma sœur et moi avons découvert un paiement d’une quarantaine d’euros supplémentaires par rapport à sa facture normale. On s’est alors rendu compte qu’elle avait appelé à plusieurs reprises un numéro surtaxé, le 0907/82098”.

Questionnée par son fils, Chantal a alors expliqué que fin octobre, elle avait été contactée par une dame qui lui avait dit que son dossier de Mutuelle n’était plus en ordre. “Il fallait que maman reprenne contact avec elle pour tout régler. Maman a 97 ans et elle n’a pas vu le mal. Elle a appelé ledit numéro et là, on l’a baladée à tel point qu’elle a fini par appeler quatre fois. Au final, elle a dû payer 40 euros de plus sur sa facture. Que l’on se comprenne bien, ce n’est pas tellement la somme escroquée qui me fait réagir, mais c’est la manière dont cela se passe et surtout le fait que cela perdure sans réaction de personne”.

En effet, Guy a voulu déposer plainte à Bruxelles. “Là, on n’a pas voulu acter ma plainte m’expliquant que c’était à ma maman de déposer plainte. Il fallait qu’elle le fasse à Liège ou que je revienne avec une procuration, ce que je vais faire. J’ai aussi téléphoné chez VOO, l’opérateur de ma maman. Là, on m’a répondu que sans plainte, il ne pouvait rien faire”.

Et Guy de partager son incompréhension, puisque la situation est connue de tous et reste… inchangée. On peut en effet se demander pourquoi des numéros servant à arnaquer les honnêtes gens, les honnêtes clients ne sont pas neutralisés par les opérateurs…

”Je n’espère évidemment pas récupérer l’argent de maman, ni même voir des personnes arrêtées pour ce genre de fait. Mon appel vise plus à prévenir les gens, à les rendre attentifs à ce genre d’arnaque”.