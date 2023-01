Ronny Deila avant Seraing-Standard : “Je sens un groupe qui vit bien et a envie d’y arriver”

Pour ce déplacement, le coach norvégien disposera d’un groupe au complet hormis les blessés de longue date (Dewaele, Ngoy et Emond). “Cimirot s’est entraîné à moitié durant la semaine. Il a pu faire une séance complète ce jeudi. Cela devrait donc aller. Pour le reste, tout le monde est sur le pont même s’il y a eu plusieurs malades durant la semaine.”

Deila l’assure : Tapsoba doit partir en prêt

Une semaine qui a vu Abdoul Tapsoba revenir dans le noyau pro mais ce n’est pas pour autant que Deila compte sur lui. “Il doit trouver un club pour partir en prêt et prendre de l’expérience et surtout accumuler les minutes. C’est de cela dont il a le plus besoin. Je trouve qu’il réagit très bien, il est très professionnel.”