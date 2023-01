Liège : Il vole la voiture pour donner une leçon !

Il laisse la voiture un peu plus loin

Le visionnage des images des caméras de vidéosurveillance a permis de découvrir que le voleur avait, à proximité du lieu des faits, pris la fuite à pied ! Le suspect a été identifié par les policiers comme étant Jean-François. Ce dernier a été rapidement intercepté. Spontanément, il a avoué avoir pris le véhicule, fait un tour avec et l’avoir remis à son emplacement initial… L’analyse des images de vidéo surveillance a confirmé la version de la victime. Entendu, le suspect a reconnu les faits. Il a expliqué qu’il était énervé suite à une dispute avec sa compagne. Un automobiliste a klaxonné, ce qui l’a irrité davantage encore. Il a alors, pour une raison qui dépasse l’entendement, voulu lui donner une leçon en lui montrant qu’il était facile de lui prendre sa voiture !

Concernant les coups qu’il aurait donnés, il a précisé qu’il ne s’en souvenait plus. Devant le tribunal, Jean-François a réitéré ses aveux et exprimé des regrets. Il a expliqué qu’il ne se sentait pas bien ce jour-là car il s’était trompé dans la médication qu’il prend pour ne plus consommer de l’alcool et qu’en plus, il avait bu. Il a précisé qu’il vivait dans la rue avec sa compagne depuis 5 ans. Il a également expliqué se trouver sous traitement de méthadone depuis 3 ans après avoir arrêté la consommation d’héroïne. Il avait demandé à pouvoir bénéficier d’une peine de travail, mais le tribunal n’y a pas fait droit, “celle-ci se révélant inadéquate en l’espèce dès lors qu’il est démontré que ses assuétudes et sa situation sociale précaire sont à l’origine des infractions commises.”