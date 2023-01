Le tunnel de Cointe limité à 50 km/h pour plusieurs mois !

Ce n’est un secret pour personne, la liaison autoroutière A 602, du tunnel de Cointe, a subi un profond lifting ces derniers mois… bien nécessaire depuis les inondations de juillet 2021. Mais depuis la réouverture complète de cette portion d’autoroute - il y a un an déjà - un "détail" n’échappe pas non plus aux dizaines de milliers d’automobilistes qui traversent le tunnel quotidiennement : la vitesse y reste encore et toujours limitée à 50 km/h alors qu’auparavant on pouvait y circuler à 80 km/h. Mauvaise nouvelle pour les impatients : avant de pouvoir appuyer un peu plus sur le champignon, il faudra encore attendre de nombreux mois.