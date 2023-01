Liège: le Pont Atlas fermé durant 7 mois

Précisément, celui-ci sera rendu inaccessible au trafic du lundi 9 janvier au lundi 31 juillet 2023. Il restera toutefois accessible aux piétons et aux cyclistes.

La première phase d’élargissement du pont Atlas et de l’encorbellement côté aval (Herstal) est terminée précise-t-on chez le constructeur. Dès le lundi 9 janvier s’entamera la deuxième phase qui consiste à l’élargissement du pont côté amont (Liège). “Pour des raisons de sécurité, pour réduire le temps des travaux et permettre de conserver une gaine approvisionnant l’eau et l’électricité, le pont Atlas sera donc fermé temporairement à la circulation automobile durant ces travaux”.

Plusieurs déviations seront mises en place pour les automobilistes ; en venant de Liège, via le pont Kennedy ou le pont des Arches. En venant du quartier Saint-Léonard, via le pont Maghin et le pont de Bressoux. En venant de Coronmeuse, via le pont Marexhe et le pont Barrage de Monsin.

À l’issue de ce chantier, le pont sera réouvert complètement, en double sens pour tous les usagers.