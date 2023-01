Soldes : le (petit) commerce liégeois retient son souffle !

Les causes du déclin sont bien sûr connues : baisse du pouvoir d’achat, hausse des factures d’énergie, indexation des salaires des employés ou encore hausse des baux commerciaux. Une réalité renforcée à Liège par les difficultés inhérentes connues par la ville. Outre la crise économique, énergétique, la Cité ardente a en effet, aussi, subi les inondations plombant les budgets (et littéralement certains quartiers). D'autant que Liège est une ville qui vit encore (et toujours) avec un chantier du tram qui semble paralyser la mobilité liégeoise… Sans oublier la concurrence des achats en ligne, invisible mais tellement présente.

Plus qu’ailleurs, le petit commerce liégeois retient donc son souffle car les chiffres “locaux” sont aussi limpides : en 2021, d’après le comptage de Liège Gestion centre-ville, il y a eu 100 ouvertures et 128 fermetures dans le périmètre du centre élargi à certaines rues commerciales tandis qu’en 2022, on a compté 123 ouvertures mais 163 fermetures ; un déséquilibre négatif donc, aggravé, d’après l’UCM, par le fait que “les grandes enseignes s’en vont”.

11 millions, avant la suite ?

Face à cette situation, la Ville de Liège dit faire son possible et a rappelé vendredi dernier encore que les 11 millions accordés par la Région commençaient à être délivrés. Les 18 premiers versements des primes aux commerçants impactés par les travaux du tram, dont les dossiers étaient complets (primes variant entre 9.500 et 4.000 euros) figuraient à l’ordre du jour du dernier Collège de l’année.

Mais de nombreux observateurs estiment que ce n’est pas assez, à commencer par l’ASBL Le Commerce liégeois ou encore l’opposition Écolo. Fin 2022, le député liégeois des Verts, Olivier Bierin plaidait dès lors auprès du ministre Adrien Dolimont (MR) pour une exemption du précompte immobilier pour les commerçants liégeois… demande rejetée pour le principe d’égalité avec le reste de la Wallonie. Reste dès lors cette autre requête également soutenue par le bourgmestre de Liège Willy Demeyer (PS) : un montant similaire en 2023 aux 11 millions accordés en 2022 ; montant qui n’est pour l’instant pas “prévu” dans le budget wallon a déjà précisé le ministre Willy Borsus (MR).