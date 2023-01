Démolition de maisons avenue des Thermes à Chaudfontaine : désignation de l’auteur de projet

Dans le cadre de la reconstruction durable du bassin de la Vesdre, la commune de Chaudfontaine prévoit pour rappel la démolition de plusieurs maisons sinistrées qui restent inhabitables en vue de la reconstruction d’un quartier dit “durable”. Il s’agit de 27 maisons situées dans la portion comprise entre le pont du Casino et celui de l’usine d’embouteillage des eaux de Chaudfontaine.

”Cette démolition permettra d’élargir le lit de la Vesdre et de diminuer l’ampleur de crues éventuelles futures, rappelle le bourgmestre Daniel Bacquelaine. L’ouverture créera une plus-value paysagère et permettra selon les projets futurs, une valorisation de cet espace, le rendant plus convivial”. “Le terrain pourrait être aménagé pour être immergé temporairement en cas de crue”.