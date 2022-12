Un budget 2023 sans éclat à Flémalle

Et donc au final, malgré des dépenses compressées comme cela a été précisé, ce budget 2023 afficherait un résultat négatif sans l'apport de cette aide régionale de 3 350 000 €...

Quid du service au citoyen?

Pas plus d'éclat du côté de l'extraordinaire, de l'ordre de 3,9 millions d'€, où l'on retrouve généralement des investissements qui s'inscrivent dans la continuité... D'autant qu'il a fallu se limiter à la balise d'emprunt fixée. On y relève notamment la rénovation du pavillon des aînés au Profondval, les travaux d'aménagement de la place de la gare (Flémalle-Haute), les travaux préparatoires à l'aménagement de la place Mottard à Mons-Lez-Liège, la phase 2 du plan trottoirs aux Trixhes, la démolition et la reconstruction de l'école de Ramet ou encore des travaux de sécurisation du centre culturel aux Trixhes.

Du côté de l'opposition, les chefs de groupe se sont d'emblée inquiétés des conséquences du non-remplacement d'agents et du report supposé, dès lors, de la charge de travail sur le personnel restant... "Nous sommes alarmés sur le fonctionnement de base de la commune. Des signaux assez préoccupants nous viennent de certains services vis-à-vis de l'aide aux citoyens", a souligné Dominique Perrin (Ecolo), qui s'est également dit dubitatif quant aux options prises. "On ne voit pas la synergie entre les échevinats. On a l'impression qu'il y a un projet pour l'un, un projet pour l'autre... et on ne trouve pas cette nécessaire complémentarité dans les actions sportives, culturelles, au niveau de l'enseignement"...

"Il est évident que le collège est aussi victime de cette tournure violente que prend la société mais actionner les manettes communales dans un sens de restrictions budgétaires, je ne vois pas en quoi ça va aider... Plus les citoyens s'appauvrissent et plus c'est compliqué de relancer l'économie... Et surtout jusqu'où va-t-on devoir se serrer la ceinture", a relevé Valérie Heuchamps (PTB), estimant que les moyens à la disposition des pouvoirs locaux ne sont pas à la hauteur des besoins...