Ferrières : il aurait incendié la maison !

Victimes traquées

Le 27 mars 2020, Alain l’avait déjà menacée avec une arme à feu. Il a écopé de 8 mois de prison avec sursis probatoire. Malgré cet avertissement, il aurait commis toute une série de faits. L’homme n’a admis que ce qu'il ne pouvait nier puisqu'il a notamment été filmé. La famille s’est sentie traquée. La dame a changé de véhicule pour ne plus qu’Alain puisse la suivre. Elle a également fait installer des caméras autour de son chalet situé à Xhoris. Cela n’a pas suffit car une personne a réussi à casser la fenêtre de la chambre de la dame et à incendier son lit en évitant la caméra qui venait d'être placée… “Je savais qu’il y avait une caméra”, a indiqué le prévenu qui nie les faits. Son téléphone a borné à l’endroit au moment de l'incendie pendant vingt-deux minutes. L’homme savait que sa compagne n’était pas sur place puisqu’il venait de voir son véhicule chez leur fils. Des vols ont été commis et un autre incendie a été bouté à l’endroit, au point que les fils et le nouveau compagnon ont fini par dormir dans ce qui restait du garage pour surveiller. C’est de cette manière qu’Alain a été arrêté alors qu’il était en train de couper les haies autour de la maison alors qu’il n’était même pas censé s’en approcher. “Oui, j’ai coupé les haies, mais je n’ai jamais incendié la maison.”

Alain a fini par trouver un logement à moins de 200 mètres de l’habitation de son ex-compagne. Il est également soupçonné d’avoir incendié une voiture dont les flammes se sont propagées à la maison de son fils dans la nuit du 26 au 27 mars 2022, aux environs de 3h30 du matin. La maison de son fils, mais également celle des voisins auraient pu prendre feu et les habitants qui s’y trouvaient auraient pu perdre la vie en plein sommeil ! Un bidon d’essence a été retrouvé dans la voiture utilisée par le suspect. “Je conteste. C’est ma version et je respecte les autres versions”, a-t-il indiqué.

Filmé

Le 10 avril dernier, il a été filmé en train de jeter des pierres en plein milieu de la route juste avant que son fils et le nouveau compagnon de son ex passent en voiture de course lors d’un rallye qui s’est déroulé dans la province du Luxembourg. Alors qu’il était venu plus tôt à l’endroit, après une scène de coups qu’il a commise sur une personne, il est revenu plus tard, uniquement pour commettre ces faits ! Alain niait, mais étant donné les preuves qui l’accablaient, il a fini par avouer. “J’étais en dehors de la réalité. On voulait m’écraser. Je voulais envoyer un signal, faire passer le message que j’étais toujours là. C’était un avertissement pour dire que l’on me foute la paix. Le message c’était, foutez-moi la paix, à force de m’écraser comme cela, où va-t-on aller ? Je le regrette totalement, c’est un geste que je n’avais pas à faire. J’ai shooté dans les pierres de rage. Je n’avais pas l’intention de m’en prendre aux personnes qui étaient dans la voiture. Je n’étais pas un grand criminel avant cela, à 54 ans, je n’ai jamais eu de problèmes avec la justice.”

Lors d’une scène de coups envers le nouveau compagnon, Alain a accusé ses fils de l’avoir attaché et tabassé. Le médecin qui l’a examiné après les faits n’a pas relevé de trace de coups. L’avocate de la défense a estimé que l’enquête avait uniquement été faite à charge sur les dires des fils d’Alain. Elle a plaidé l’acquittement pour la plupart des préventions et un sursis probatoire pour le reste. Le tribunal rendra sa décision en 2023.