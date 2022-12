Tout savoir sur le futur port de plaisance de Liège

Le projet liégeois consiste en la création d’un nouveau port de plaisance. En effet, le Port autonome de Liège (PAL) souhaite créer un nouveau port de plaisance et acquérir un bâtiment d’accueil pour sa Capitainerie au sein du nouvel écoquartier “Rives Ardentes”, à Coronmeuse. Le but est d’offrir aux usagers de la voie d’eau tous les services liés au tourisme de plaisance. Idéalement situé à quelques nœuds de navigation de la jonction des deux grandes voies fluviales que sont la Meuse et le canal Albert, ce nouveau port de plaisance sera facilement accessible pour les plaisanciers venant tant du Nord (Pays-Bas, Allemagne…) que du Sud (Wallonie, France…). Ce nouveau port constituera aussi, pour les plaisanciers en transit, une escale unique appréciée pour son accueil, son environnement et la quiétude des lieux.

On en sait aujourd’hui un peu plus sur ce projet qui offrira environ 80 emplacements et qui bénéficie d’une subvention, d’1,6 million. Accessible aux personnes à mobilité réduite, la nouvelle Capitainerie offrira des espaces tels que les douches&sanitaires réservés aux plaisanciers, un espace Horeca, des terrasses accueillantes etc. Elle bénéficiera également d’un bureau d’accueil dédié à un point d’information touristique. À l’étage supérieur, la terrasse offrira aussi une vue panoramique sur le nouveau port de plaisance.

Le coût total des travaux de construction de la Capitainerie s’élève à plus de 2 millions d’euros (HTVA), dont une enveloppe budgétaire maximale d’1,6 millions de subsides octroyés par le Commissariat général au Tourisme. Le Port autonome de Liège prendra à sa charge la différence, soit plus de 400 000 euros (HTVA).

Impact sur l’économie liégeoise

Le développement du tourisme fluvial de plaisance demeure important pour Liège qui bénéficie de ses retombées économiques. Un port de plaisance est un équipement attractif pour une ville. La plaisance représente un véritable secteur économique important (les dépenses d’escales réalisées par les plaisanciers et injectés dans l’économie locale).

Reste maintenant à voir si ce niveau port sera complémentaire avec l’actuel Port des Yachts de Liège. Ce dernier bénéficie de 120 emplacements quasiment occupés en permanence et présente ainsi un taux d’occupation avoisinant les 100 %. Il arrive donc à saturation. “L’évolution du tourisme fluvial à Liège est actuellement freinée suite au manque d’emplacements pour les bateaux de plaisance au Port des Yachts”, explique-t-on au PAL. “Il est très régulièrement complet en haute saison. Cette observation nous a amenés à développer ce nouveau port de plaisance. Les deux ports de plaisance de Liège seront donc tout à fait complémentaires”.

Les chantiers de la capitainerie et du nouveau port de plaisance démarreront en 2023 et devraient se terminer d’ici la fin 2024 au plus tard.