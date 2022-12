Liège: il agresse des agents Sécurail

Un suspect a été filmé par les caméras de surveillance alors qu’il était en train de commettre les faits. Il a ensuite tenté de fracturer un cadenas pour voler un vélo. Deux agents Sécurail se sont rendus sur place. Une altercation a eu lieu entre le suspect et les agents.

Un agent Sécurail a été blessé. Ce dernier est en incapacité de travail jusqu’au 1er janvier inclus. Interpellé, le suspect a déclaré s’appeler Abdesamm et être de nationalité algérienne. L’homme est connu des autorités pour s’être présenté sous plusieurs alias et être de nationalité marocaine. Il a reconnu avoir commis le vol et la tentative, mais pas avoir les violences pour prendre la fuite. Le dossier a été mis à l’instruction.