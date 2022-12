Hôpitaux de Liège: le projet d’extension des Bruyères abandonné

Infrastructures

En matière d’infrastructure, le groupement aura en effet aussi des conséquences. “Pour les projets de rénovation, on termine ce qui est en cours”, nous assurait Sylvianne Portugaels, directrice générale de l’hôpital de la Citadelle. “Pour le reste, on met un temps d’arrêt car le plan médical va sûrement modifier notre plan d’investissement”. Ce qui est sûr c’est que le projet d’extension de l’hôpital des Bruyères du CHU de Liège est abandonné. “On part sur une rénovation complète de l’existant”, affirme Geneviève Christiaens, directrice médicale. “L’ancien bâtiment dispose de salles à quatre lits sans salles de bains. On va mettre tout à plat et refaire des unités de soins sur un modèle de chambre dédoublable avec salle de bains comme au Sart Tilman". Plus récent, le bâtiment en "Y" ne sera pas rénové. La tour 7 ne se fera pas. Il est également question de quitter les sites de Château Rouge et Brull, trop vieillissants.