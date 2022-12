Villers-le-Bouillet : deux vols dans des sociétés

Une importante vague de vols a été commise dans le quartier. De nombreuses sociétés ont été victimes de bandes particulièrement bien organisées qui commettaient des razzias en particulier dans des sociétés de construction.

Les malfrats, venus de Roumanie dans le seul but de voler, arrivaient sur place avec une camionnette blanche de marque Mercedes et une BMW 318 break. Ils s’introduisaient dans une société voisine. Ils découpaient ensuite le grillage de la société visée.

Caverne d’Ali Baba

Lorsqu’ils étaient à l’intérieur, ils s’emparaient des véhicules de la société pour ensuite emporter tout l’outillage qu’ils parvenaient à prendre. Les objets étaient ensuite vendus dans des magasins de seconde main. Un des suspects avait loué un logement dans la région de Charleroi.

C’est dans non loin de leur lieu de villégiature que les enquêteurs ont découvert une véritable caverne d’Alibaba qui contenait des objets volés, notamment à Villers-le-Bouillet. Toutes les régions de Belgique, mais aussi des pays limitrophes ont été visés. Étant donné l’importance des vols commis à Villers-le-Bouillet, une surveillance a été mise en place.

À la fin du mois de juin, les enquêteurs ont aperçu les véhicules suspects qui réalisaient des repérages à l’endroit. Le lendemain, les suspects sont revenus sur place pour voler. Ils ont été interpellés par la police. Les autres prévenus ont déjà été condamnés, mais George était reparti en Roumanie. Un mandat d’arrêt européen a été délivré pour faire revenir le suspect en Belgique. Il a été condamné pour vol qualifié, tentative de vol et pour avoir fait partie d’une association mise sur pied pour attenter aux biens. “Je ne me sens pas coupable”, a indiqué le prévenu lors de la première audience devant la cour d’appel.

Le suspect a comparu détenu. “On me confond avec un autre. Il y a des preuves.” Le prévenu a déposé une photo d’un profil Facebook d’une personne qu’il estime être l’auteur des faits. Le tribunal n’a pas cru aux dénégations. Les magistrats ont également prononcé l’arrestation immédiate du condamné pour éviter qu’il ne soit libéré et ne reparte dans son pays.