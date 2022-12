Grâce-Hollogne : ils aspergent une voiture d'essence... et son propriétaire

Si bien qu’ils se sont jetés sur le quinquagénaire et qu’ils lui ont porté des coups ! Les deux individus ont alors quitté les lieux pour revenir quelques instants plus tard alors que la victime se trouvait toujours à l’extérieur près de son véhicule. Selon le parquet de Liège, ils avaient en leur possession une bouteille contenant du carburant… Ils ont alors aspergé le véhicule et y ont bouté le feu ! Selon le parquet, la victime a également été aspergée d’essence mais on suppose que l’homme n’est pas sagement resté à proximité de ses agresseurs puisqu’il a déclaré ne pas avoir été blessé.

Le véhicule, par contre, a été détruit. Une fois leur méfait accompli, les deux individus ont à nouveau pris la fuite à pied vers la place du Pérou.

La police a, bien sûr, été appelée à intervenir. Sur les deux suspects, l’un a pu être identifié. Il s’agit d’un jeune homme de 26 ans, domicilié à Grâce-Hollogne. Il a été appréhendé et privé de liberté.

Ce lundi, à l’heure où le parquet de Liège prenait connaissance du dossier, le second suspect devait encore être identifié. Son comparse a, quant à lui, été mis à la disposition d’un juge d’instruction pour des faits qualifiés de tentative de meurtre et incendie volontaire.