Chèques commerces : du temps et de l’argent gaspillés ?

Les Chèques commerces à Liège, c’est cette opération de grande ampleur lancée fin 2021 et annoncée comme la main tendue des autorités publiques vers les commerçants qui souffrent – faut-il le rappeler ? – à la suite de la crise du Covid, des inondations, du chantier du tram… et de la hausse du coût de l’énergie. Une opération “réussie” à en croire la Ville et l’échevine du Commerce Élisabeth Fraipont, puisque, il y a quelques jours, on évoquait la participation de près de 400 commerces et pas moins de 580.000 chèques de 5 euros traités sur les 780.000 imprimés l’an dernier. Soit un total de “2,9 millions d’euros injecté dans le tissu économique liégeois, et un soutien direct au pouvoir d’achat”…