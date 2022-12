Province de Liège: le futur "Pôle des savoirs" ouvrira ses portes le 1er juillet 2023

L’inauguration est prévue les 20 (associatif et habitants du quartier), 21 (inauguration protocolaire) et 22 juin prochains (grand public) tandis que l’esplanade sera intégrée dans la programmation des Fêtes de la musique de la Ville de Liège les 23 et 24 juin. “On fermera ensuite une semaine avant l’ouverture complète des portes à partir du 1er juillet”. Fin février commencera le déménagement des services installés aux Chiroux vers le nouveau site.

Le futur Pôle des savoirs doit pour rappel accueillir un Centre de Ressources de 8 000 m2 incluant les collections des Chiroux (livres, œuvres d’art, médias musicaux…), un Espace public numérique, un forum d’actualité, une artothèque, une agora, une salle polyvalente (160 places assises), une salle d’exposition (120m²), et un espace brasserie (60 places assises environ). Il abritera également l ’Exploratoire des Possibles , soit 800m² consacrés à la création artistique et comprenant un fablab (l’actuel Cré@lab), des espaces de travail communs destinés aux métiers créatifs et digitaux, un espace digital (l’actuel Digital Lab), ainsi que des espaces de travail dédiés aux Métiers d’Art (ateliers, espace de formation). Enfin, la Pépinière d’entreprises bénéficiera d’un espace de 800 m², composé de bureaux mis en location et d’une zone de coworking à destination de jeunes entreprises et projets culturels et créatifs.

La géothermie

Construit avec des matériaux recyclables et recyclés, “il s’agit du premier bâtiment de cette taille à intégrer la géothermie, mais aussi 12 000 m2 de panneaux photovoltaïques, une toiture végétalisée, une apiculture urbaine, un éclairage Led intelligent…”, pour en faire un bâtiment moderne et adapté aux défis énergétiques, précise le député provincial.

La bibliothèque des Chiroux fermera ses portes fin février pour commencer son déménagement. “Nous allons réaliser un travail d’élagage, comme jeter les livres qui ne sont pas réparables, puis effectuer un travail d’entretien et de sélection”.

"Tout sera automatisé via des bornes pour emprunter et rendre les livres, ce qui permettra aux animateurs d’avoir plus de temps pour conseiller les lecteurs"

Dans ce futur Pôle culturel “tout sera automatisé via des bornes pour emprunter et rendre les livres, ce qui permettra aux animateurs d’avoir plus de temps pour conseiller les lecteurs. Il s’agira d’un vrai centre de ressources, dont les étudiants sont demandeurs”. Concrètement, les livres seront principalement stockés sur le site de Grâce-Hollogne, “et seront mis à disposition à la demande, via le système informatisé central, à la bibliothèque du Pôle et dans toutes les autres bibliothèques du réseau”. Un réseau complété en milieu rural par le service centenaire du Bibliobus de la Province.

Durant le déménagement, les livres resteront disponibles en take-away “comme lors de la période Covid”. Un système que la Province aimerait conserver dans le futur, avec des points de retraits en divers endroits dans la ville (Chiroux, Point Culture rue pont d’Avroy…). Quant à l’ancien site des Chiroux, “tout dépendra du potentiel acquéreur. S’il n’y en a pas, il y aura une politique de restructuration des espaces”.