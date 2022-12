Kidnappeurs du Carré : Jusqu’à 9 ans de prison !

Le tribunal correctionnel de Liège a prononcé des peines allant jusqu’à neuf ans de prison ferme dans le dossier des kidnappeurs du carré. Six prévenus étaient poursuivis pour avoir commis des enlèvements de fêtards. Les auteurs n’ont pas hésité à les violenter, les enlever et les voler. Les deux principaux prévenus, Orhan Kaya et Arsen Alimkhanov ont écopé de 9 et 7 ans de prison ferme. D’autres suspects sont mineurs d’âge. Les intéressés ont commis une dizaine d’enlèvements entre le 10 septembre et le 8 octobre 2021.