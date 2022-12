Seraing : Elle menace de tuer tous les “flics” du commissariat

Un nouvel épisode de cet état de fait a eu lieu, ce mardi, lorsqu’une dame a appelé la police de Seraing. Au téléphone, elle a ainsi expliqué avoir des problèmes avec un huissier, mais aussi avoir été privée de son enfant à la suite d’une décision de justice. Mais, si la police n’intervenait pas pour changer les choses et la décision du juge, elle allait venir jusqu’au commissariat pour tuer tout le monde.

La menace a, évidemment, été prise au sérieux et la dame a rapidement été identifiée et localisée. Des policiers se sont alors rendus chez elle et l’ont interpellée.

Vu le contexte ambiant, la Sérésienne, déjà connue des autorités judiciaires essentiellement pour des infractions en matière de roulage, a été privée de liberté et déférée, mercredi matin, au parquet de Liège. Là, son dossier a été mis à l’instruction pour menace avec ordre et condition d’un attentat criminel. Une expertise psychiatrique a également été demandée.

Depuis début novembre, les appels et les menaces de ce genre se sont multipliés au parquet de Liège. On y traite ainsi, trois ou quatre dossiers chaque semaine. La réponse est pratiquement toujours la même : une mise à l’instruction (pour des infractions qui peuvent déboucher sur une peine de prison d’au moins un an) avec demande d’expertise.