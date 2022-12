En cette matière, la politique de la Ville de Liège s’articule autour des axes prévention et sécurité et les priorités sont définies à travers le Plan Zonal de Sécurité et le Plan Stratégique de Prévention et de Sécurité.

Désireux d’y inclure les priorités citoyennes, le Collège réalise ponctuellement une enquête liégeoise de sécurité intitulée « ELISE ». A travers cet outil, le Collège souhaite disposer du retour des Liégeoises et des Liégeois concernant leur sentiment de sécurité, les problèmes récurrents de leur quartier ainsi que leur perception de la problématique de la toxicomanie, élément qui sera intégré à l’évaluation de la Salle de Consommation à Moindre Risque, actuellement en cours.

Pour réaliser cette enquête postale, un échantillon de 9.620 Liégeoises et Liégeois de plus de 15 ans, extrait des Registres Population et Etrangers, pondéré sur base de critères d'âge, de sexe et de secteur de domiciliation recevra dans le courant de la semaine prochaine un questionnaire à remplir pour fin décembre au plus tard et à renvoyer via l’enveloppe "Port payé par le destinataire" jointe à l’envoi.