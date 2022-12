Vu les températures largement sous zéro, essentiellement la nuit, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer vient de prendre une ordonnance contraignant toute personne à passer la nuit “au chaud”.

Cette décision est motivée par plusieurs “considérations” dont évidemment les conditions hivernales. Extraits : “considérant que cet épisode hivernal marqué par un temps extrêmement froid se traduit notamment par des périodes de gelées nocturnes comprises dans des températures très largement en dessous de zéro degrés ; Considérant que ces conditions climatologiques extrêmes entraînent des risques d’hypothermie sévères pouvant conduire, dans certaines situations, à la mort de toutes les personnes qui, par choix ou non, ne peuvent se mettre à l’abri et au chaud ; Considérant qu’une personne qui s’obstine à ne pas se mettre à l’abri dans semblables conditions exceptionnelles, au péril de sa vie, perturbe la tranquillité publique et compromet la sécurité publique nonobstant la situation de non-assistance à personne en danger que cette situation est susceptible d’engendrer ; Considérant qu’au vu des prévisions météorologiques établies par l’Institut Royal de Météorologie, il est donc nécessaire que les personnes sans abri trouvées sur le territoire de la Ville soient amenées, le cas échéant sous la contrainte, vers un abri mis à leur disposition à l’instar des dispositifs mis en place dans le cadre du plan “Grand froid” par le Relais social du pays de Liège et ce, aussi longtemps que l’exigeront ces conditions climatologiques hors normes”.

Ainsi, “Toute personne trouvée sur le territoire de la Ville et qui, de son fait ou de son aveu, démontre son intention de passer la nuit dehors sera conduite dans un lieu d’accueil adéquat. À défaut d’obtempérer, elle sera arrêtée administrativement pour trouble à l’ordre public jusqu’à 7 heures du matin, sans toutefois que le délai d’arrestation ne puisse dépasser le délai légal de 12 heures. Un registre d’entrée et de sortie sera tenu au lieu d’accueil”.

Reste à savoir si les places disponibles seront suffisantes pour accueillir tout le monde… Cette ordonnance court jusqu’au 21 décembre.