La police fédérale dans la rue à Liège

Cette action, en front commun (CGSP, CSC, SLFP, SNPS), visait à dénoncer les conditions de travail déplorables dont ils se plaignent depuis de nombreuses années et à réclamer une réaction rapide du gouvernement quant à la revalorisation salariale “attendue depuis plus de 20 ans” et la prise en compte de “tous les aspects de pénibilité”.

Cette action s’est, par ailleurs, déroulée le jour où les quatre syndicats de police ont annoncé “un mois sans PV”, du 15 décembre au 15 janvier, afin de protester contre le gouvernement fédéral. Il s’agira de répondre de manière non répressive aux infractions au code de la route et au stationnement. Autrement dit, les agents se contenteront de “faire des remarques verbales sans faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’État”. Un message qui peut donner une impression d’impunité mais que tempère Eddy Quaino, permanent police CGSP Admi. “Face à des infractions comme l’absence de clignotant ou mauvais stationnement, les policiers adopteront plutôt une attitude éducative mais bien sûr que l’alcoolémie au volant ou une conduite dangereuse feront l’objet de PV”, a-t-il précisé.

Des policiers en télétravail

Seul un des blocs, rue Saint-Léonard, a été maintenu ouvert, un sursis de six mois ayant été octroyé. Les autres blocs ont été fermés car ne répondant pas aux normes actuelles au niveau incendie, gaz et électricité. Deux cents agents sont concernés. “Un système de rotation a été établi pour occuper le bloc encore ouvert par une partie du personnel tandis que d’autres sont en télétravail. De ce fait et par manque de matériel, les agents ne sont plus à même, notamment, de suivre les dossiers terrorisme comme ils le devraient”, relève le permanent CGSP.

Et de qualifier cette situation vécue aujourd’hui d’inédite ! “Cela fait plus de 10 ans que les infrastructures de la police fédérale sont dans un état catastrophique, plus de 10 ans qu’on le dénonce. Les fermetures qui sont aujourd’hui réalisées ne sont pas une victoire, j’aurais même tendance à dire que c’est un échec. Un échec de l’autorité politique fédérale ! La fermeture de locaux, c’est quelque chose qu’on n’a jamais connu et des collègues, aujourd’hui, voient peut-être leur avenir de manière encore plus sombre car on n’a pas de solution à leur offrir dans l’état actuel des choses”…

C’est d’ailleurs sur la célèbre chanson du film Titanic que cette action a débuté… Une manière d’illustrer que la police fédérale de Liège, comme le navire, prend l’eau…