Assises Liège: la défense de Lamine Fofana plaide les coups et blessures involontaires

Lamine Fofana (25 ans) est accusé de l'assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d'assassinats commises sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Les frères Mohamed et Imad M. comparaissent aussi comme accusés après avoir commis des faits de coups et de violation de domicile. Gaetano Sedici a été tué d'un coup de couteau planté dans le cœur le 11 mai 2018 alors qu'il tentait d'intervenir dans une bagarre opposant deux clans. Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans) avaient été touchés de coups de couteau lors de cette scène.

Me Steve Van Laenen a évoqué, lors de sa plaidoirie, le contexte particulier dans lequel se sont déroulés les faits ainsi que les incertitudes du dossier. "Beaucoup de personnes s'attribuent un rôle de séparateur, certains témoins se mettent en scène et les déclarations sont à géométrie variable. La réalité du dossier, c'est l'omerta ! On ne sait pas qui fait quoi, à quel moment et en présence de qui !", a épinglé l'avocat.

Selon la défense, Lamine Fofana n'était pas animé d'une intention homicide au moment des faits. Alors qu'un membre de son clan se faisait lyncher, après que son domicile avait été assiégé par une foule hostile, il a voulu intervenir pour protéger sa famille en danger. Il a fait de grands gestes avec des couteaux. Il a porté des coups en réaction à trois tentatives de coups à l'aide d'une barre de fer. Son intervention, qui s'est déroulée sur un temps de 45 secondes, était une réaction de légitime défense face à une situation de danger.

Selon Me Van Laenen, cette situation de légitime défense doit s'appliquer pour les faits commis sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Pour la mort de Gaetano Sedici, la défense réclame une qualification d'homicide involontaire.

Me Séverine Solfrini a rappelé que Sohayb Chouaa est la première personne à qui Lamine Fofana s'en est pris, en réaction à une violence émotionnelle, parce qu'un des siens était attaqué. La seconde est Ilyas Addarsi. "L'objectif de Lamine Fofana et ses gens qui étaient avec lui était de rentrer chez eux et de se mettre à l'abri, une réaction face à une agression, en état de légitime défense", a indiqué Me Solfrini.

L'avocate a insisté sur les circonstances des faits et sur l'absence de certitude qui pèse sur le dossier. Selon elle, le coup de couteau qui a touché Gaetano Sedici a été porté de manière involontaire, au cours d'une scène dynamique. Il est même crédible de penser que le coup a été porté sans que son auteur s'en rende compte. Me Solfrini demande aux jurés de déclarer Lamine Fofana coupable d'avoir causé la mort de Gaetano Sedici par défaut de prévoyance et de précaution.