Le projet consiste pour rappel à établir une connexion de la partie la plus septentrionale de la Wallonie, coupée de la Région par la Meuse et le canal Albert, pour la rendre plus facilement accessible aux visiteurs. Cette passerelle piétonne enjambera la tranchée du canal Albert depuis la superstructure du fort d’Eben-Emael, dont le site est la propriété de la Défense. Après une visite du lieu d’implantation de la future passerelle, l’ensemble des acteurs ont visité le fort d’Eben-Emael qui doit connaître une série d’aménagements.

La construction d’une passerelle piétonne au-dessus de la tranchée de Caster fait partie d’un plan de développement transfrontalier plus large. Ce pont suspendu piétonnier sur le canal Albert à Lanaye, “permettrait non seulement de restaurer une partie de l’ancienne voie romaine entre Maastricht et Liège, mais aussi d’accroître sérieusement le tourisme dans plusieurs communes proches”, en Régions wallonne (Bassenge, Visé, Oupeye) et flamande (Riemst) et aux Pays-Bas (Maastricht et Eijsden-Margraten), a présenté l’échevin du Tourisme Ernur Colak, le tout pour un budget de 2,9 millions, dont 80 % de subside régional dans le cadre du plan de relance de la Wallonie. La ministre Dedonder a pour sa part donné son accord de principe. Les communes partenaires (Visé, Bassenge et Oupeye) se sont engagées à financer le restant.

”La passerelle fera 188 mètres de long, pour une hauteur de 47 mètres par rapport au niveau du canal”, rappelle l’échevin, qui prend le pont de Hängeseilbrücke Geierlay (Allemagne) pour exemple.

”Les études préalables se terminent. Nous sommes en train de lancer les cahiers des charges (juridique, études environnementales, coordinateur de projet)”, qui doivent être validés au prochain conseil communal du 19 décembre. “Il faudra ensuite désigner l’auteur de projet pour la conception de la passerelle”, au début de l’année prochaine, note encore l’échevin. La passerelle, qui doit attirer près de 150 000 personnes sur les trois premières années, devrait voir le jour au deuxième trimestre 2025.

Une navette fluviale

Ce projet de passerelle de Caster, qui se veut écotouristique, s’intègre dans le projet d’aménagement transfrontalier “Montagne Saint Pierre – Entre Geer et Meuse”, “qui permettra de visiter tous les éléments touristiques forts de la région”, de la carrière d’Enci (Pays-Bas), à la visite du fort d’Eben-Emael (Wallonie), au Fort St Pieter (Pays-Bas), ou la carrière de Loën pour devenir “la route des carrières”, en créant des corridors verts en biodiversité. “La passerelle va décupler le nombre de visiteurs”.

Outre la passerelle, la Wallonie prévoit de rénover la ferme de Caster pour en faire un centre d’accueil. Comme déjà annoncé dans nos pages, pour gérer l’éventuel flux touristique et préserver l’environnement, la Ville de Visé réfléchit, avec les communes de Riemst et Maastricht, au développement d’un tourisme fluvial par la mise en place de bateaux taxis qui relieraient Visé-Kanne-Maastricht. La Ville réfléchit également avec le DNF et la ministre Tellier à l’ouverture au public des grottes de la Montagne St-Pierre.