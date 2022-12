Suite aux dégradations commises, les autorités communales et les éducateurs de l’ASBL Vivre Jeune à Bassenge ont pris un accord avec les jeunes auteurs afin que la chapelle soit remise en l’état. “Suite à une discussion avec les éducateurs de rue, les jeunes ont accepté de nettoyer et restaurer la chapelle. Ils étaient même demandeurs et ont présenté leurs excuses”, se félicite la bourgmestre de Bassenge Valérie Hiance. Les travaux ont été réalisés ce mercredi 7 décembre après-midi. “Les jeunes ont tout nettoyé avec le matériel du service des Travaux. Je pense qu’ils ont pris conscience par ces travaux de leur acte”.

Voilà donc une histoire qui se termine bien pour le petit édifice. La commune aura donc choisi ici la voie de la discussion et bonne collaboration plutôt que la réprimande sévère.

”En effet, bien que ces faits sont constitutifs d’infraction et sont réprimandés par la loi, c’est dans une démarche pédagogique que nous avons offert aux jeunes la possibilité de remettre la chapelle en l’état, et ce, avec l’aide du service travaux de la commune et des éducateurs de l’ASBL Vivre Jeune à Bassenge”, explicite la bourgmestre, qui se réjouit du résultat positif.

Entièrement restaurée et habillée, la petite chapelle de Glons retrouve ainsi une nouvelle jeunesse. Peut-être que cette initiative locale pourra donner l’idée à d’autres communes de la région.