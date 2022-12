Stop Alibaba débarque à l’Élysette de Namur

Ce rendez-vous était l’occasion, pour les manifestants, de souligner encore une fois leur avis sur la question soit, l’incompatibilité entre les projets d’extension actuels et l’urgence environnementale. “On est face à une situation délirante”, explique ainsi Nicolas, membre du collectif Stop Alibaba&Co. “Le GREC nous explique qu’il faut réduire massivement et le plus souvent immédiatement les émissions de GES dans tous les secteurs si on veut avoir une chance de garder une planète habitable. Pourtant, on en est encore à se demander si c’est une bonne idée de continuer de développer un aéroport… Pire, les quelques nouvelles contraintes incluses dans le permis, non pas pour réduire l’activité de l’aéroport, mais simplement pour freiner un peu son développement sont farouchement attaquées par la direction et les principaux opérateurs, mais aussi par une majorité de la classe politique qui relaye sans broncher leur chantage à l’emploi !”.

Face à cette situation, les militants de Stop Alibaba&Co ont voulu rappeler les données du problème environnemental aux ministres wallons en leur remettant symboliquement le “Résumé à l’attention des décideurs” du dernier rapport du GREC. “Manifestement, ils ne l’ont pas lu”, regrette Annick, une autre militante présente pour l’occasion. “Sinon, on ne serait même pas en train de débattre du permis, mais plutôt de la façon d’opérer au mieux notre sortie des énergies fossiles, y compris et surtout lorsque de nombreux emplois sont en jeu”.

Ainsi, pour le collectif Stop Alibaba&Co, l’argument de l’emploi ne peut plus continuer de légitimer des décisions politiques qui rapprochent chaque jour un peu plus l’humanité d’une situation de non-retour sur le plan environnemental. “On le sait qu’il y a énormément d’emplois qui dépendent des énergies fossiles, que ça soit à l’aéroport ou ailleurs”, poursuit Annick. “Mais c’est précisément ça le problème ! La tâche des gouvernements ce n’est pas de l’ignorer, mais au contraire de l’anticiper pour organiser dès maintenant des reconversions qui ne laisseront personne sur le carreau”.