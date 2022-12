Près de 9000 lampes publiques inutiles en province de Liège: voici les communes qui en comptent le plus (carte)

Pour lutter contre la pollution lumineuse, la Wallonie a élaboré une carte de l’éclairage public communal jugé superflu. Pour cela, les experts ont croisé les informations fournies par Ores et Resa (les GRD) avec d’autres données. Ce travail a débouché sur une carte reprenant plus de 37 000 points lumineux superflus et classés en fonction de 3 priorités.