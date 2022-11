Les émeutiers du carré de Liège condamnés à diverses peines, dont 30 mois de prison

Lire + | Meurtre de Gaetano Sedici: Les juges d’instruction évoquent un travail d’enquête long et fastidieux

Mais ce qui devait être une simple intervention de routine a tourné au vinaigre. Des groupes de jeunes se sont formés et ont provoqué les policiers. Ils ont jeté des cailloux, des bouteilles de verres et du mobilier urbain volé dans des établissements du quartier en direction les policiers. Plusieurs inspecteurs ont été blessés, dont certains de manière sérieuse. La situation était tellement grave que des renforts ont été appelés tandis que tous les établissements qui se trouvaient dans le quartier ont été fermés ! Même les videurs des boîtes de nuit environnantes ont décidé d’aider les policiers pour tenter de faire revenir le calme.

Des policiers blessés à sang coulant

Une vingtaine d’équipages se sont rendus sur place. Le calme n’est revenu que plusieurs heures plus tard. Plusieurs inspecteurs ont été blessés à sang coulant lors de l’émeute. Les faits ont été filmés grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville. Un appel à témoin a été lancé dans les médias par les autorités pour tenter d’identifier des suspects. Plusieurs de ceux-ci ont été reconnus. Certains des suspects étaient mineurs au moment des faits. La cour d’appel a prononcé des peines allant de peines de travail de 75 heures de travail à 30 mois de prison ferme à l’encontre d’un prévenu qui était déjà en sursis au moment des faits. La magistrate a informé les condamnés de la mesure de clémence qui venait de leur être accordée et les a mis en garde sur leur comportement à venir en leur conseillant de ne plus réitérer de tels comportements.