Flémalle: cette cour de récré calamiteuse bientôt rénovée ?

Rénovation d’une cour d’école, cela peut paraître anodin mais ça ne l’est pas du tout… Il s’agit, en effet, de cette cour qui fait peine à voir et qui cause de nombreuses chutes et accidents ! Cette cour déjà “voilée” alors que la nouvelle école communale de Mons-Lez-Liège sortait de terre il y a plus de 20 ans… Les années passant, son état n’a fait que de se dégrader pour n’être, aujourd’hui, qu’un espace fait de bosses, fissures et cratères ! Un espace dangereux, en plus d’être pitoyable, au sein d’une école comptant plus de 250 enfants…

Unanimité

On ne compte plus les chutes et accidents liés directement à l’état lamentable de cette cour… Avec, dans certains cas, des blessures plus sérieuses, voire un membre cassé ! Durant des années, à toute interpellation de parents, il était systématiquement répondu que la commune était coincée car en procès pour malfaçon avec l’entreprise ayant exécuté les travaux… Puis changement de discours pour couper court aux discussions en affirmant qu’il n’y avait pas d’argent !

Tel est l'état de la cour de l'école Jean Beulers à Mons-Lez-Liège. ©J. Def.

Bref, à force d’entendre parler de cette foutue cour, et sachant que l’action est désormais éteinte, l’entreprise ayant fait faillite, le miracle s’est produit… Après avoir inscrit sa rénovation lors de la modification budgétaire, le collège communal a soumis au conseil communal, en ce mois de novembre, le cahier des charges en vue de lancer le marché public de travaux. L’investissement a été estimé à 142 000 €. Il s’agit de procéder à la démolition et au terrassement pour ensuite réaliser les fondations et le nouveau revêtement. Le point a été approuvé à l’unanimité.

”Voilà qui va faire plaisir à beaucoup de monde”, a relevé l’échevin des Travaux, Jérôme Dister.

Certes… même si au-delà du plaisir, c’est une réelle nécessité. L’échevin ajoute que le souhait est de pouvoir profiter des congés de carnaval pour réaliser les travaux.

Flémalle: la réparation de la cour de l'école Jean Beulers enfin envisagée!