Liège : le retour de la police à cheval

Et Willy Demeyer de répondre que les choses allaient s’améliorer très vite. “J’ai travaillé avec le nouveau chef de corps de la police locale (NDLR : Jean-Marc Demelenne) à un nouveau plan d’action visant à plus de présence dans le centre-ville. Depuis la semaine dernière quatre patrouilles de deux agents, trois patrouilles pédestres et une à vélo quadrillent le centre-ville de 6 h 30 à 22 heures. Ces patrouilles s’ajoutent aux deux patrouilles de proximité”.

Moyens budgétaires supplémentaires

Et Willy Demeyer d’aller plus loin : “D’ici la fin de l’année, certains axes de la ville verront le retour de la police à cheval. Au total l’hypercentre sera sécurisé par des effectifs variant de 26 à 48 policiers par période de 24 heures, en plus des patrouilles préventives dans le cadre de la coupe du monde lors des matchs à risques. Les buts de ces opérations sont d’assurer une présence policière visible et dissuasive, d’intervenir à l’encontre du deal de drogue en rue, d’immédiatement cesser les infractions en matière d’incivilité. Une évaluation de ce dispositif sera effectuée en début d’année”.

Évidemment, ces moyens exceptionnels ne seront pas neutres budgétairement puisqu’ils viennent en complément des actions actuelles. “En d’autres termes, nous ne déforçons pas la présence policière dans les autres quartiers pour augmenter la présence dans le centre. La persistance dans le temps sera donc évoquée lors de la confection du budget 2023”.