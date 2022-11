Cristal Park: la faillite se rapproche...

Si la faillite n'est, à ce jour, pas prononcée pour les quatre sociétés mentionnées plus haut, on s'en rapproche néanmoins... En effet, comme l'ont indiqué les avocats, les entités seront amenées à convoquer leur conseil d'administration et mandat sera donné à leurs avocats de faire aveu de faillite et ce, dans un délai d'un mois.

1 million m2

Lors de la séance d'information dédiée au projet Cristal Park qui s'est déroulée jeudi dernier, les avocats de la Ville de Seraing n'ont pas évoqué cette faillite en vue comme étant une catastrophe pour la Ville... Au contraire! Le projet Cristal Park est mort mais, à les entendre, ce n'est pas forcément une mauvaise chose... même s'ils ont admis que ce ne sera pas facile... Ils ont ainsi indiqué que le château du Val Saint-Lambert est sauvegardé sachant que le bail emphytéotique qui lie à Immoval va s’éteindre avec la faillite, que les terrains (il est question de 1 million m2) peuvent être récupérés "si on s’y prend bien" et que certaines conventions n'auront plus de raison d'être du fait de la faillite. Ils ont ajouté que la Ville de Seraing ne sera pas tenue par des dettes des sociétés concernées.

Ce qui laissait sceptique le PTB, craignant que la Ville de Seraing soit redevable du fait de son implication dans diverses conventions. De même, du côté d'Ecolo, on se demande comment les garanties demandées par les créanciers pourraient survivre à la faillite...

L'avenir nous le dira...