Immersion dans l’un des deux centres belges : la 3D au service des personnes souffrant d’un handicap (vidéo)

Il s’agit, par exemple, de joysticks pour fauteuil roulant, d’un socle pour caler la télécommande de la télévision ou pour ouvrir une bouteille, de l’adaptation d’un coupe-ongles, d’un guidon de vélo adapté pour maintenir le moignon d’une personne amputée d’un bras ou d’un support permettant à un tétraplégique de porter une brosse à dents à sa bouche. Tout est réalisé sur mesure grâce à une imprimante 3D.

L'objectif est de rendre le patient acteur de son autonomie et de sa rééducation.

Voici quelques exemples de réalisations du KapLab. ©D.R.

Un joystick sur mesure ne coûtera au patient que 8,6 euros

Quotidiennement, le KapLab reçoit donc des patients, écoute leurs difficultés et tente d’y répondre en créant des objets très spécifiques. Certains ne prennent que quelques jours, d’autres plusieurs mois. Le coût pour le patient est dérisoire. Il ne paie que le gramme de plastique utilisé. Un joystick sur mesure ne lui coûtera que 8,6 euros.

"Si on se compare à l’aéronautisme par exemple, le milieu hospitalier est en retard en terme d’innovation”, constate David Servais, éducateur spécialisé au sein du KapLab. “L’hôpital est encore un milieu fermé, qui fait peur. Nous, on a souhaité ouvrir l’hôpital à un designer. On a acquis nos machines en 3D et depuis lors on crée des aides techniques. L’objectif est de rendre le patient acteur de son autonomie et de sa rééducation.”

Une autre des missions de KapLab est de permettre à tous de pratiquer les jeux vidéo, avec plaisir et avec un minimum de confort, en réalisant un dispositif permettant de jouer… avec le souffle de la bouche. Un kit de trois outils pour le placement d’une sonde urinaire a été créé, permettant notamment d’ouvrir le pantalon du patient plus facilement avec un cintre d’ouverture et de maintien, une clef d’ouverture et une bague de connexion.

Les patients eux-mêmes formés aux nouvelles technologies

Une fillette a désormais l'opportunité de pratiquer du vélo. ©D.R.

Après avoir facilité la vie d’une septantaine de personnes et ayant collaboré avec 27 sociétés en deux ans, le KapLab forme désormais les patients à l’utilisation de ces nouvelles technologies avec le Relab. “On voudrait que depuis chez eux, ils puissent imaginer des objets et qu’ils aient les compétences pour les conceptualiser, les dessiner dans le logiciel”, souligne David Servais.

Si le service de revalidation s’est ouvert aux projets extérieurs lui permettant d’en retirer des bénéfices, “nous accueillons également des étudiants (architectes, ingénieurs, etc.) pour développer et nous aider à co-développer des projets innovants”, explique Alice de Magnée, ergothérapeute. Une première formation destinée à six patients à mobilité réduite et dispensée par le RElab et le KapLab a déjà eu lieu. L’objectif ? Familiariser les personnes à mobilité réduite (PMR) aux machines-outils telles que les imprimantes 3D ou les découpeuses laser, ainsi qu’aux logiciels qui les accompagnent en vue de leur apprendre à fabriquer les accessoires qui leur manquent tant. “Avec leurs dessins, ils ont pu lancer leur impression”, se réjouit David Servais. D’autres formations de ce type sont d’ores et déjà prévues prochainement.

Le travail réalisé par les chercheurs et professionnels de la santé du KapLab est remarquable.

Un projet d’agrandissement du local

La vice-présidente wallonne, ministre de la Santé et de l’Action sociale, Christie Morreale, a décidé d’octroyer à nouveau 108.000 euros pour soutenir le projet sur la période s’étalant de mai 2022 à fin avril 2023. Les subsides octroyés par les organismes publics permettent de financer à 75 % les salaires des trois employés. Si la ministre s’est dit vendredi “admirative” devant la qualité de ce projet, elle a promis de chercher d’autres aides de financement notamment pour que le KapLab puisse déménager. Car il occupe actuellement un local trop étroit. Un premier projet avec un système de container aménagé à installer sur le parking de l’hôpital a déjà été présenté.

« Le travail réalisé par les chercheurs et professionnels de la santé du KapLab est remarquable. Les solutions innovantes qu’ils proposent améliorent considérablement le quotidien des personnes en situation de handicap et renforcent leur autonomie », se réjouit Christie Morreale.