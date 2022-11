Pas de grande roue sur le village de Noël de Liège: voici pourquoi

La piste de luge a failli ne pas être là non plus

Pas de panique: la grande roue reviendra bien l'an prochain. Et à sa place, les organisateurs du village de Noël sont en train d’installer une superbe terrasse guinguette, donnant droit sur le podium et ses concerts. De quoi profiter des festivités dans un espace inédit, musical et illuminé.

"La bonne nouvelle, c’est que les miracles de Noël, ça existe. La piste de luge de Châtel a bien failli ne pas être là non plus, et ce n’est que grâce à une intervention assez providentielle (...) qu’elle a pu être montée et qu’elle se dresse aujourd’hui fièrement sur la dalle St-Lambert."

La 21e édition de “Liège, Cité de Noël” se tiendra du vendredi 25 novembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023. Il s’agit de la manifestation touristique liégeoise la plus importante avec une fréquentation estimée à deux millions de visiteurs venant des quatre coins de la Belgique et des pays limitrophes.