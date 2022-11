Charbonnage du Hasard : la toiture du bâti patrimonial restaurée

Dès le rachat en 2013 du site emblématique du Charbonnage du Hasard à Cheratte, l’agence de développement économique pour la province de Liège (Spi) valorisait les potentialités du site et de son Monument classé avant de réhabiliter l’ensemble par la réalisation d’importantes phases de démolition et d’assainissement. Des travaux soutenus par de gros investissements publics, "en vue d’appuyer la préservation patrimoniale du site, lui redonner de la valeur et de le rendre à nouveau attractif", commente le porte-parole Pierre Castelain. Au total, 4,5 millions d’euros seront investis dans les travaux de démolition de bâtiments non utilisables, assainissement du sol, sécurisation, terrassement…