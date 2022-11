Pour rappel, le site de l’ancien hôpital de Bavière, inoccupé depuis 1987, a été le théâtre d’un incendie particulièrement impressionnant. Ce qui reste de l’hôpital ayant vu naître des centaines de milliers de Liégeois a en effet été la proie des flammes, ce dimanche en fin de journée. Cette fois, c’est la partie du bâtiment située le long du boulevard de la Constitution qui a été la proie des flammes. Si l’incendie fut assez rapidement circonscrit, la toiture est totalement partie en fumée…

Matelas

Très vite, un périmètre de sécurité a été mis en place le long du bâtiment, du côté du boulevard de la Constitution. Un périmètre qui reste aujourd’hui d’actualité. En effet, plusieurs experts sont descendus sur les lieux et ont rendu un premier avis. Selon celui-ci, la stabilité du bâtiment n’est pas remise en cause. Il n’est donc pas nécessaire de démolir les lieux, ce qui ne veut pas dire qu’une telle décision ne pourrait pas être prise un jour ou l’autre.

"Ce qui est urgent", explique-t-on à la ville, "ce sont des travaux de sécurisation. Il faut faire tomber les briques qui menacent de tomber sur le sol et enlever les vitres qui pourraient également s’affaisser. Ces travaux devraient être très vite entrepris".

À l’intérieur, ce n’est par contre plus qu’un amas de cendres et de poutres et de planchers brûlés. Rien ne pourrait être conservé.

Rappelons que la cause de l’incendie n’est pas encore connue. Ceci force est de constater que l’endroit est régulièrement squatté et que les services de secours ont découvert des matelas à l’intérieur.