Le bâtiment de la PJF liégeoise instable : les membres du personnel évacués

Par mesure de précaution, le directeur judiciaire François Farcy et le Directeur Coordinateur ad interim Maud Bernard ont donc pris la décision de faire évacuer le bâtiment. Cela concerne les bâtiments A et B. En tout, une cinquantaine de membres du personnel sont concernés. Ils ont tous été appelés à rentrer chez eux et faire à faire du télétravail, en attendant qu’une solution à plus long terme soit trouvée. En effet la situation ne peut perdurer. On imagine assez mal des policiers faire des auditions de suspects chez eux…

Des mesures d’urgence ont été prises et un expert en stabilité a été dépêché sur les lieux, dont les conclusions sont attendues avec impatience. La ville de Liège qui est responsable de la stabilité des bâtiments a également été prévenue.

En effet si le bâtiment, dont la vétusté n’est plus contestée par personne, devait s’avérer instable, une évacuation pure est simple serait alors inévitable.

Or, la PJF de Liège doit s’installer dans de nouvelles infrastructures, à Vottem. Des travaux y ont été décidés, mais leur finalisation n’est pas attendue avant… 2032.

La police devrait alors trouver des locaux à occuper de manière temporaire, des locaux appartenant à la Régie des Bâtiments. L’hypothèse de la Tour des Finances est d’ores et déjà évoquée, tout comme des bâtiments en Feronstrée ou au Val Benoît. Un peu rapide dans la mesure où les lieux devraient être sécurisés, sans compter tous les problèmes logistiques ou encore informatiques.