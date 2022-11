La course-poursuite s’est immédiatement engagée. Lors de celle-ci, le fuyard a pris des risques inconsidérés mettant sa vie et surtout celle des autres usagers en danger. Et d’ailleurs, ce qui devait arriver… arriva. Le conducteur a fait un accident, au carrefour des rues du 3 juin et Célestin Demblon, le train arrière de sa voiture étant arraché sous le choc.

La voiture d'un vague copain

Comme la voiture allait beaucoup moins bien marcher comme cela, l’homme est sorti de l’habitacle et a pris la fuite à pied… avant d’être maîtrisé par un passant ! La police est arrivée quelques secondes plus tard et a interpellé le gaillard. La fouille du véhicule a ensuite permis de mettre la main sur 30 g de cocaïne, 60 g d’héroïne et 1 400 euros…

Interrogé, le jeune homme âgé de 23 ans a livré une version très convaincante de sa mésaventure : il n’a rien fait et n’a rien à voir non plus avec la drogue et l’argent retrouvés.

En fait, s’il a pris la fuite, c’est parce qu’il roule sans permis. La voiture ? Pas à lui ! Elle a été empruntée à un vague copain dont il ne connaît pas le nom. La drogue et l’argent ? C’est au copain qui a laissé le tout dans le véhicule…

Déjà connu des autorités judiciaires pour de dossier en matière de stupéfiant, l’homme a été privé de liberté et déféré, jeudi matin, au parquet de Liège.