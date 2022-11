Seraing : il voulait devenir tueur en série...

Il mûrissait un projet criminel depuis un certain temps. Il avait décidé de commettre des assassinats. Il s’était notamment confié à des psychiatres concernant son projet criminel. Il avait expliqué qu’il souhaitait tuer des gens dans le but de devenir célèbre. Ce jour-là, il a décidé de passer à l’action. C’est pour cette raison qu’il s’est muni de couteaux. Alors que les personnes étaient dans une ambiance festive, l’intéressé s’est rendu aux toilettes. Dans ce lieu, il s’est exercé avec les armes blanches qu’il avait amenées pour mettre à bien son projet criminel. Il est revenu dans le café et a poignardé quatre des convives qui se trouvaient à la table. Il a porté des coups de couteau dans le cou, au dos, à l’abdomen, mais aussi aux bras des victimes.

Des témoins ont maîtrisé le forcené en le frappant avec une table. Devant la police, mais aussi devant le juge d’instruction, l’auteur des faits a expliqué qu’il voulait devenir un tueur de masse célèbre et qu’il regrettait de ne pas avoir réussi à tuer les personnes. Il a déclaré qu’il visionnait régulièrement des DVD et lisait des livres sur les tueurs en série. Il s’intéressait également au cannibalisme. Il a expliqué qu’il avait choisi des armes blanches car elles provoquent de fortes effusions de sang. Il avait annoncé que son désir était de sortir le plus vite possible de prison afin de commettre des crimes plus sordides encore.

D’après les experts, l’intéressé qui a des tendances psychopathiques, présente de gros risques de récidive, mais est responsable de ses actes. Lors de sa comparution devant la cour, il a nié la préméditation et prétendu ne pas se souvenir des coups de couteau parce qu’il avait fumé du cannabis. “C’est une compulsion due à mon état”, avait déclaré l’intéressé. “Je n’avais jamais fait couler de sang de ma vie. Si j’étais comme on m’a décrit, j’aurais fait cela déjà bien plus tôt et j’aurais fait cela à jeun”, avait-il déclaré. Il a prétendu qu’il n’avait pas trouvé d’aide psychologique et qu’il avait commis les faits sous l’influence de médicaments.

En 2011, la cour l’a condamné à 25 ans de prison ferme et une mise à disposition de l’État de dix ans à l’issue de la peine de prison. “Mon client a été touché au cou et à la main”, explique Me Dion, qui assure les intérêts d’une des victimes de cette violente agression. “Il s’en est fallu de peu pour qu’il ne perde la vie.”

L’homme a vu son quotidien chamboulé à la suite des faits. “Il avait 55 ans. Il a perdu son travail. Il s’agit déjà d’un travail dangereux à la base et comme il a gardé des séquelles à la main, il n’était plus possible pour lui de travailler à cet endroit. Aujourd’hui, mon client est pensionné. Il garde dix pour cent d’invalidité.” Me Dion saisira le Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence. Les juridictions ont alloué à cet homme une somme provisionnelle de 10 000 euros dont il n’a jamais vu la couleur. Ces 10 000 euros seront à déduire des 47 611, 2 euros alloués dans ce jugement civil.