Cette fois, ce lundi soir, Damien Robert, chef de groupe PTB, a évoqué le fait que le tribunal de l’entreprise de Liège devait, ce 15 novembre, se prononcer sur une éventuelle faillite des sociétés liées au projet Cristal Park (Immoval, Valinvest, Speci, Immobilière Deprez et Cristal Discovery). Ces dernières y ont sollicité un délai supplémentaire de six mois dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire. Le tribunal doit se prononcer sur cette demande le 24 novembre prochain.

" Il semblerait que toute une série de conventions aient été signées notamment entre Ogeo Fund, Ecetia, Immoval, Valinvest, Speci, la Spaque et la Ville de Seraing dans le cadre du projet Cristal Park. En cas de faillite, certaines de ces conventions impacteraient la Ville directement ou indirectement. La Ville pourrait ainsi perdre beaucoup d'argent et en perdre ses terrains qui étaient considérés par le promoteur immobilier, qui a été arrêté, comme les plus beaux terrains constructibles de la région liégeoise ", a relevé Damien Robert, qui a dès lors interrogé le collège communal sur les conséquences directes et indirectes que pourrait subir la Ville de Seraing.

On ne peut pas vraiment dire que des réponses lui ont été apportées, entre les imprécisions de l’échevine Laura Crapanzano (en tant que représentante de la Ville de Seraing au sein du conseil d’administration d’Immoval) qui ne souhaitait pas épiloguer dans le vide vu les procédures en cours et l’agacement perceptible de l’échevin Alain Decerf, par ailleurs membre du conseil d’administration du fonds de pension Ogeo Fund, qui ne s’est pas gêné pour lui rétorquer qu’il mélangeait tout à nouveau, qu’il n’y connaissait rien…

80 % d’abattement

Hors conseil, Laura Crapanzano nous précise qu'elle ne peut s'exprimer sur les conséquences d'une éventuelle faillite sachant que la demande de prolongation formulée vise précisément à l'éviter… " On a défini le passif et l'actif des sociétés, on a pu identifier les créanciers et nous sommes entrés en contact avec eux. Le temps supplémentaire qui a été demandé a pour objectif de finaliser les restructurations des sociétés et rechercher un accord collectif avec les créanciers en vue d'un abattement jusqu'à 80 % ", indique-t-elle, croyant à cette demande de prolongation sachant "qu'il n'y a pas eu d'aggravation de passifs depuis quatre mois".

Alors oui, admet-elle, il y a des conventions qui donnent des droits à Ogeo Fund mais des avocats planchent sur les conséquences directes ou indirectes éventuelles dans le but d’éviter la faillite, vue comme le pire des scénarios…

"On travaille toujours dans l'objectif d'une réalisation d'un projet et d'un développement du site", a-t-elle conclu.