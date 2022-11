Assises Liège - La victime est décédée d'un coup de couteau porté dans la région cervicale

Les faits reprochés à l'accusé s'étaient déroulés le 9 mars 2020 à Droixhe (Liège). Mégane Tamburrini, une Sérésienne âgée de 22 ans, avait été tuée d'un coup de couteau à la gorge. Son corps avait été retrouvé sur un trottoir. La jeune femme avait fréquenté un squat, où avait eu lieu une altercation entre les différents occupants.

Le médecin légiste Maxence Berendorf a relevé, lors de l'autopsie réalisée sur Mégane Tamburrini, différents types de lésions. Ces lésions témoignent des coups portés à la victime. Il s'agit de coups portés à l'aide d'un objet contondant, d'un coup de couteau et de traces de manœuvre d'étranglement.

Au niveau du cou, la victime présentait une plaie occasionnée par un instrument piquant et tranchant, localisée dans la région cervicale antérieure. Au cours de son passage, la lame a sectionné partiellement la veine jugulaire gauche et a causé une importante hémorragie. Cette hémorragie a causé une privation de l'apport d'oxygène au niveau du cerveau et a entraîné le décès.

La victime présentait aussi une série de lésions qui démontrent une possible manœuvre de strangulation manuelle. Elle présentait, enfin, des ecchymoses aux membres supérieurs et inférieurs, compatibles avec des coups reçus ou des impacts sur le sol.

Le médecin légiste a encore confirmé que la version accidentelle des faits fournie par l'accusé ne correspond pas à ses constatations. La version proposée par le témoin des faits est, par contre, compatible avec les explications de l'expert. Cette version explique que Mégane Tamburrini se trouvait en haut d'escaliers quand elle a été attrapée par la main par Mohamed Dahmane pour l'empêcher de partir. Elle a subi une manœuvre de strangulation et a reçu un coup de couteau.

L'expert en toxicologie Corinne Charlier a précisé que Mégane Tamburrini ne présentait pas de traces de consommation d'alcool au moment de son décès. Elle avait par contre consommé du cannabis, de la cocaïne et un médicament psychotrope.

Le médecin légiste Philippe Boxho a pour sa part examiné la victime des autres faits reprochés à l'accusé. Peu de temps après avoir agressé Mégane Tamburrini, Mohamed Dahmane avait porté des coups de couteau à l'occupant d'un autre squat, Hasni Abu Ali. Lors de son admission aux urgences, cet homme présentait quatre plaies par instrument tranchant, dont deux dans la région de la pomme d'Adam. Mais ces plaies, peu profondes, n'ont pas menacé sa survie.