Policier tué à Schaerbeek : une minute de silence en hommage à Thomas à l’école provinciale de police à Seraing

"Un gamin fantastique"

C’est ensuite Muriel Brodure-Willain, députée provinciale, qui fut l’institutrice maternelle du policier, qui a pris la parole. "C’était un petit gamin fantastique, toujours tourné vers les autres. En choisissant cette profession, il avait fait un choix de conviction. C’est un acte impensable qui est arrivé".

"Très solaire"

Les collègues de promotion de Thomas ont aussi souhaité s’associer à cet hommage par quelques mots et anecdotes. "Thomas, toujours de bonne humeur, très solaire, positif qu’importent les circonstances, on retiendra de toi ton sourire, ta gentillesse, ta générosité, ton écoute et tes conseils bienveillants, ton humour et ton amour pour la nourriture, avec tes merveilleux plats, mais aussi ton côté sportif, toujours à nous motiver lorsqu’on était fatigués, et ton côté festif ; qu’il était bon de faire la fête à tes côtés", a témoigné avec émotion une ancienne collègue de classe et amie. "Aujourd’hui, il est difficile d’accepter que la vie nous arrache cet ami de notre vie, et d’autant plus dans ces circonstances. Mais nous le savons, notre métier est dangereux, et tu l’exerçais avec passion. Nous t’aimions, nous t’aimons, et nous t’aimerons toujours. Tu auras toujours une place dans notre cœur".

Son frère jumeau, présent aux côtés de la sœur et compagne du policier, a tenu à remercier l’ensemble pour l’hommage et l’amour "porté à [son] frère".

Les anciens de la promotion de Thomas et aspirants à l’école provinciale ont conclu cet émouvant hommage par une minute de silence.

Les funérailles de Thomas auront lieu vendredi matin à Waremme, avant l’inhumation qui s’effectuera dans l’intimité familiale à Donceel.