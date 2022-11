De quoi susciter des interrogations du côté de certains citoyens, ainsi que du conseiller communal Visons Demain Martial Mullenders, qui n’a pas manqué d’interpeller la majorité lors du dernier conseil communal : “Nous vivons une explosion des projets d’immeubles à appartements. Après un été très chaud en la matière […], de nouveaux gros projets sont apparus et ont fait l’objet d’enquêtes publiques : à DVP, Vercheval-Mayers pour 16 appartements et WIC 2 pour 42 appartements, rue de Dalhem, Perspective Groupe (Spits) pour 20 appartements, sur les Remparts Wust pour 19 appartements. Tous ces projets s’écartent des outils adoptés en matière d’aménagement du territoire. Comment le collège se positionne-t-il face à cela ? ”.

Trois arguments

Pour l’échevin de l’Urbanisme Xavier Malmendier (MR), “la Ville de Visé est une ville, il faut donc accepter son statut de ville, avec sa gare, son centre culturel, ses commerces… ”. Et d’argumenter en trois points.

“Tout d’abord, cette politique s’inscrit dans le cadre de la politique de la Région wallonne qui est de ne plus construire dans les campagnes mais de densifier les centres-villes, de manière à conserver la biodiversité. Il vaut mieux construire dans le centre de Visé que sur le plateau de Herve. Cela répond également à la logique de mobilité douce et de transport public urbain, qui ne fonctionne que dans les zones urbaines”. Densifier en centre-ville, “permet également la rénovation du bâti ancien”, et donc par là de réduire l’empreinte carbone.

Pour l’échevin, densifier le centre-ville de Visé est aussi favorable pour les commerces, “cela leur apporte une clientèle. Des commerces qui souffrent de l’achat par Internet”.

La demande est forte à Visé.

Enfin, l’échevin explique que “la demande est forte à Visé. C’est une ville agréable avec ses écoles, son horeca, ses infrastructures sportives… Il s’agit d’une des villes les plus prisées où la tension immobilière est forte, il faut donc pouvoir offrir une opportunité de logement, autrement les prix exploseront. D’autres communes voisines construisent aussi énormément”. Si l’on regarde le précompte immobilier, “il s’agit également d’une source financière importante pour la commune”. En parallèle de la densification du centre-ville, “on essaie de planter dès qu’on peut car les espaces verts font partie du cadre de vie de la commune”. Pas sûr que ceci rassure entièrement l’opposition Ecolo.