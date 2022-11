Ce lundi 14 novembre, on pouvait en effet assister au traditionnel ballet des forains qui entamaient le démontage de ce qui est souvent pour eux le dernier grand rendez-vous de l'année, la "Foire à Liège". Durant plus de 6 semaines, ces derniers ont pu régaler les Liégeois et les nombreux touristes qui se sont pressés sur la plus longue foire du pays (plus d'un kilomètre). Malgré quelques modifications dûes aux conditions de circulation à Liège, ce sont une nouvelle fois plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont fait le déplacement. Lors des années "réussies", on estime en effet que plus de 2 millions de personnes fréquentent la foire.

Jusqu'au bout !

L'édition fut donc non seulement une réussite mais elle peut aussi se targuer d'avoir su "contourner" le gros pépin de cette année, à savoir le chantier du tram. Pour l'occasion, quelques forains ont été contraints de stationner leur logement sur un site différent de la foire. L'avenue Blonden, située à l'extrémité Sud de la Foire leur avait donc été réservée.

Et ce fut une réussite du début à la fin puisque, pour ce dernier week-end, avec un dimanche 13 novembre "à moitié prix", le soleil aura irradié les métiers forains jusqu'à la dernière minute.

Vivement l'année prochaine !

LIEGE. DEMONTAGE DE LA FOIRE D'OCTOBRE 2022. Michel Tonneau ©MICHEL TONNEAU

