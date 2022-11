Été (trop) chaud à Liège : plusieurs arbres doivent être abattus !

Suite à cet incident, une analyse de tous les arbres présents sur le territoire de la Ville a été lancée et, depuis la semaine dernière, une entreprise d’élagage procède à la sécurisation d’arbres dépérissants implantés dans des espaces publics fortement fréquentés par la population liégeoise. "Ces arbres morts sont implantés à proximité immédiate des cheminements ou des lisières", indique aujourd’hui l’échevin Gilles Foret, en charge de l’Environnement.

"L’objectif est de sécuriser, dans les plus brefs délais, les espaces publics plantés d’arbres fortement détériorés dans un contexte de changement climatique (sécheresses, canicules). L’été 2022 a battu des records historiques depuis 1833 : été le plus sec et le mois d’août le plus chaud. Ces températures records ont engendré des phénomènes de stress hydrique important chez certains arbres et il est désormais impératif, pour la sécurité de tous, d’en abattre quelques-uns".

Comme le détaille encore l’échevin, on retrouve plusieurs essences parmi les arbres abattus mais il s’agit principalement d’érables sycomores qui sont attaqués par la maladie de la suie de l’érable (champignon attaquant les érables affaiblis par les canicules et les stress hydriques). "Les services de la Ville ont également pu constater que des marronniers avaient été attaqués par le chancre bactérien du marronnier".

Reconversion

"Dans la très grande majorité des cas, les arbres morts seront convertis en chronoxyle (tronc d’arbre mort sur pied) avec la formation d’un andain de branches mortes au pied du chronoxyle", précise-t-on à l’échevinat de l’Environnement. "Ce bois mort sur pied et au sol est un très bon support pour la biodiversité forestière de ces espaces publics boisés. La mise en lumière du sol et la régénération naturelle permettront à de nouvelles plantules d’assurer la continuité du couvert forestier".