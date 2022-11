Organisée en collaboration avec la Ligue Handisport Francophone, cette journée sportive a permis aux élèves de découvrir différentes disciplines : le Volley assis, le Kin-ball, le Handbike, le Tir à l’arc ainsi que des activités rythmiques.

A cette occasion, la Province de Liège a annoncé l’ouverture prochaine d’une section Education physique (handisports) en technique de transition (2e et 3e degrés), une première en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce cursus permettrait aux élèves de devenir, par exemple, professeur ou coach d’un handisport.

Rappelons que l'IPESS Micheroux contribue à l'éducation des élèves en assurant le développement optimal de leurs aptitudes afin de favoriser leur épanouissement personnel et de leur assurer une autonomie la plus large possible.