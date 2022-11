Clap 39 pour le festival interuniversitaire

Organisées depuis 1983, Les RITUs accueillent chaque année des troupes étudiantes venues du monde entier et donnent l’opportunité de découvrir ce qui se fait de plus représentatif en matière de productions théâtrales universitaires. Au programme de cette année : 8 productions venues de Lituanie, de Grande-Bretagne, des États-Unis, du Maroc, d’Allemagne et de Belgique.