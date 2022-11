Le projet éolien au hall omnisports abandonné à Visé

Mais voilà, après l’enquête publique qui s’est déroulée du 16 août au 30 août, la Ville a eu la mauvaise surprise de recevoir un courrier de l’important cabinet d’avocat liégeois Elegis pour le compte de l’université de Liège dans lequel l’institution publique s’oppose au projet éolien, et menace la Ville d’aller en recours si celui-ci devait voir le jour, ce alors que la Région doit encore se positionner quant à la délivrance ou non du permis.

La raison de cette opposition ? L'éolienne est située dans la zone réservée pour le projet transfrontalier européen du télescope Einstein "et interférera" avec celui-ci. "Tout bruit sismique additionnel à ce qui existe déjà est problématique", justifie l'ULiège.

Un télescope qui a pour objectif de créer le plus grand laboratoire mondial en matière de détection d’ondes gravitationnelles afin de tenter de mieux comprendre la théorie du big bang. Rappelons que la décision définitive de sa localisation sera prise en 2025 : soit en région Euregio-Meuse-Rhin, à la frontière entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, soit en Sardaigne.

Cette opposition vient s’ajouter à d’autres actions en cours. L’ULiège étant déjà en recours auprès du conseil d’État contre un permis d’Engie de six éoliennes à Dalhem, et contre la Région wallonne pour le permis d’une éolienne sur le site de Knauf à Visé.

Abandon

Dans ce contexte, la Ville de Visé dit étudier des alternatives comme l'installation de panneaux photovoltaïques, "mais on sait qu'on ne pourra pas couvrir tout le toit, explique l'échevin de l'Urbanisme Xavier Malmendier. On est pragmatiques. On ne veut pas entrer dans une guerre juridique. On trouvera d'autres solutions pour réduire la facture". C'est donc un projet communal de deux ans d'âge qui tombe à l'eau face à une institution qui fait visiblement trembler.