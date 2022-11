Patrick Bruel revient sur son succès : « Je suis le premier étonné que le public soit encore là » (vidéo)

Comment expliquez-vous votre succès populaire ? On l’a encore vu à Liège, avec une véritable cohue du public.

Cela se passe bien. Les gens sont très affectueux, très contents de me voir et moi très content de les retrouver. Surtout, j’ai à cœur de toujours les étonner, de leur proposer chacune de mes audaces. Chaque fois, les gens viennent et repartent très heureux, avec le sentiment de ne pas avoir été trahi sur ce qui se passe. Souvent, ils amènent d’autres personnes qui ne m’ont jamais vu et qui à force d’avoir entendu parler de moi viennent me voir. Une fois que ces personnes viennent, elles deviennent des ambassadeurs extraordinaires. Cela se renouvelle de manière intergénérationnelle. Des mamans qui avaient quinze ans à l’époque viennent aujourd’hui avec leurs ados. Lorsque je vois des jeunes filles de 20 ans la tête sur l’épaule de leur maman en train de regarder un concert, je me dis que c’est chouette. Il y a des hommes, des femmes, des enfants. C’est une belle fête à chaque fois. Je suis le premier étonné que le public soit encore là, que les gens soient si affectueux. C’est fantastique.

Évoquons votre dernière réussite : vous êtes devenu producteur de l’une des meilleures huiles d’olive au monde. Se diversifier, c’est important ?

Rien n’est important, en fait, à part suivre ses envies, ses passions ou avoir envie de tenter de nouvelles expériences. En l’occurrence, d’avoir acquis un domaine en 2006 sur lequel il y avait 30 oliviers et qui en compte aujourd’hui 5.000 avec une très belle production, une huile d’olive qui caracole en tête de tous les concours internationaux et qui s’appelle Age de Leos, du nom de Léon et Oscar, mes enfants. De cette feuille d’olivier, et de ces olives, nous sommes partis sur une ligne de cosmétiques. Et il y a tout un écosystème vertueux, avec de la confiture, du vin, de la lavande, du miel, etc. Tout cela, c’est très beau. Puis cela pose les racines de la famille. C’est très important. Je suis né en Algérie, j’ai grandi en région parisienne. Donc, le centre de mon monde, c’est la Provence, parce que c’est en plein milieu. Pour moi, pour mes enfants, cette maison est devenue la maison de famille.