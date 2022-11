« L’année 2023 sera mon année de cinéma » : Patrick Bruel, de passage à Liège, évoque ses envies et la série dans laquelle il va jouer (vidéo)

"La comédie, c’est probablement ce qu’il y a de plus difficile à faire. Parce qu’il y a une question de timing sur le rire et quand vous tournez ou quand vous montez, vous n’avez pas conscience de la fréquence des rires ou de leur portée et vous devez un peu calculer par rapport à cela", nous explique Patrick Bruel. "Ce n’est pas simple, mais quel bonheur de faire rire. C’est une incroyable sensation. Et quel bonheur d’avoir tellement ri en voyant de si bons films."

Je suis très honoré qu’on mette en lumière mon travail.

Dix ans après la sortie du Prénom, vous revenez présenter ce film au Festival International du Film de Comédie de Liège. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?

Je suis très honoré qu’on mette en lumière mon travail ou l’ensemble de mon travail et en l’occurrence faire le focus sur un film qui a énormément compté dans ma carrière. C’est un film culte. Il n’y a pas une journée où on ne m’en parle pas, alors que cela fait dix ans. Et c’était une aventure, puisqu’il y a aussi l’année où on a joué 250 fois cette pièce à Paris, avant de tourner le film. C’est l’une des plus belles aventures humaines que j’ai pu vivre avec cette équipe extraordinaire. Avec aussi le succès de la pièce, mais aussi du film ou encore ma nomination aux César. Et le point noir de cette magnifique aventure, c’est la disparition de Valérie. C’est la grosse ombre à ce magnifique tableau. Mais je suis très heureux et très excité de revoir ce film. On m’a dit qu’il y avait plein de choses à faire pendant le film, mais j’ai dit non. Je souhaitais revoir ce film avec le public, écouter les gens réagir. Moi, je souhaitais le regarder comme un spectateur. Sans trop me regarder, avec la distance depuis qu’il est sorti.

Si on vous reproposait de jouer Le Prénom, vous resignez tout de suite ?

Qui n’irait pas ? Il y avait un tel scénario, une telle construction, un tel personnage, autant d’effets comiques dans ce que le comique a de plus noble et de plus extraordinaire. Surtout quand il provient d’une situation dramatique et qu’il déclenche le rire. C’était un rêve. Je resignerais tout de suite.

Il y a certainement des jeunes réalisateurs belges que je ne connais pas avec qui j’aimerais partager une aventure, ou évidemment les Dardenne.

Souhaiteriez-vous tourner avec l’un ou l’autre réalisateur belge ?

Évidemment. Le cinéma belge a toujours brillé par son audace, son inventivité, son avant-gardisme. Il y a certainement des jeunes réalisateurs belges que je connais pas avec qui j’aimerais partager une aventure, ou évidemment avec vos illustres réalisateurs belges, comme les frères Dardenne en tête ou Jaco Van Dormael qui ont fait des choses absolument remarquables.

Vous en rêvez ?

Oh, vous savez, rêver, le mot est trop grand. On est toujours heureux de rencontrer de nouveaux projets, de nouvelles envies et de partager le désir ou le fantasme d’un metteur en scène. D’être choisi, c’est est fantastique pour un rôle, cela représente tellement de choses pour moi. On se sent très honoré quand on est choisi. C’est plus important qu’une simple image, on rentre dans la vie de quelqu’un (Ndlr : le réalisateur) et on va essayer d’être à la hauteur du personnage que cette personne a imaginé, rêvé.

On m’a proposé successivement pas mal de séries. Je crois que j’ai choisi la série dans laquelle je vais tourner l’année prochaine.

Avez-vous d’autres projets au cinéma prochainement ? Croulez-vous sous les demandes ?

J’ai toujours lu beaucoup de scénarios, de propositions, de livres à adapter ou de pièces de théâtre. Là, on m’a proposé successivement pas mal de séries. Je crois que j’ai choisi la série dans laquelle je vais tourner l’année prochaine. Il s’agit d’une série franco-israélienne, réalisée par les équipes de cette série formidable qui s’appelle Fauda. Un très beau rôle dans un milieu politico-espionnage-policier, avec un personnage assez charismatique. Avec un scénario très agréable à lire en tout cas, et je crois très agréable à jouer. Ce sera sans doute sur une grande chaîne de télévision et en même temps sur une grande plateforme.

D’autres projets en perspective ?

Oui, il y a toujours des projets. On lit beaucoup et on envisage. L’année 2023 va d’abord être une année de cinéma. Mais il y a aussi une envie de théâtre, en attendant de revenir sur scène en concert à partir de 2024 (Ndlr : son nouvel album sort dans quelques jours).

Aucune pause n’est donc prévue dans les prochaines semaines, ou les prochains mois ?

Il n’y a jamais de pause chez moi. (Rires.) Non, il y aura sûrement un petit moment de pause, on va le trouver. Mais en l’occurrence je sors de trois ans de tournée. Le Covid-19 a repoussé les dates, mais je ne me suis pas vraiment arrêté. Mon nouvel album sort dans une semaine, donc on va réenvisager une tournée avec les équipes.

Réaliser mon propre film, oui, cela se pourrait un jour.

Et réaliser votre propre film, vous l’envisagez ?

Oui, cela se pourrait un jour. Il faut voir. Mais réaliser un film, c’est deux ans d’une vie. Entre l’écriture, le montage financier, le tournage, le montage tout court et la sortie, c’est deux bonnes années. Il faut avoir une sacrée urgence à raconter pour passer deux ans de sa vie à faire un film. Mais ça peut arriver.

Le titre de votre avant-dernier film est « Le meilleur reste à venir ». Ce sera quoi, pour Patrick Bruel ?

Tout ce que je ne sais pas encore. (Rires.)