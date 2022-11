Un prix belge pour l’acteur français André Dussollier : « J’aurais bien voulu tourner dans certains films belges » (vidéo)

André Dussollier, vous êtes à Liège pour recevoir un Taureau d’or. Qu’est-ce que cela représente d’être couronné par un festival belge?

Ah oui, je ne suis même pas au courant. (Ndlr : il esquisse un sourire.) C’est la deuxième fois que je viens en Belgique pour recevoir une récompense (Ndlr : il avait eu un Magritte d’honneur). Il y a un rapport de sympathie que j’ai toujours éprouvé pour les Belges d’une façon générale. Là, c’est toujours avec surprise et un certain étonnement que je reçois un prix. Parce que je me demande pourquoi. J’ai tourné avec le réalisateur belge Lucas Belvaux et des acteurs belges, de Annie Cordy à Bouli Lanners, en passant par Benoît Poelvoorde ou Virginie Efira. J’aurais bien voulu tourner dans certains films belges. Il y a un alliage de comédie, de gravité et d’insolite aussi. Mais je suis content de me retrouver ici. En fait, j’y vois le plaisir de venir en Belgique, un pays que je connaissais avant de faire du cinéma. Enfin, pas la Belgique, mais les Belges. J’apprécie à la fois le côté simple – moi je suis provincial, il y a peut-être un côté qui nous est proche dans la simplicité qu’on partage -, mais aussi avec le petit grain de folie. Ce vendredi, j’ai croisé Stéphane De Groodt, que j’avais découvert à l’époque sur Canal+. Je le connais parce que j’avais besoin de son talent d’écriture pour un spectacle de théâtre que j’ai joué qui s’appelle Novecento. D’ailleurs, dans le spectacle que je vais faire prochainement, je prends un texte de Devos. Devos, pourtant, c’est gonflé, car il est tellement associé à l’écriture et à la façon de jouer. Mais j’ai trouvé un sketch tellement bien écrit qu’on peut se l’approprier. Donc, il y a une sorte de cousinage, de familiarité, de proximité que je n’ai pas tant cultivé que cela, sinon par le hasard. Du coup, aujourd’hui, je suis à la fois content et surpris de recevoir ce prix, cela ne se refuse pas.

Ce prix du Festival international du film de comédie de Liège, je le vois comme un signe amical, familial, convivial, une manière de se retrouver à travers des films qui nous sont communs.

Vous êtes sensible à ce genre de reconnaissance?

Je ne pense pas que ces reconnaissances soient essentielles. Ce n’est pas cela qui compte, c’est toujours un peu inattendu. Cela n’arrive jamais au moment où vous vous y attendez. J’ai lu récemment un article sur une interview de John Gielgud, qui était un acteur anglais, qui disait que la vraie récompense, la première des récompenses, c’est celle qu’on éprouve quand on fait son travail et qu’on approche le plus possible de ce qu’on a rêvé de faire en tant qu’acteur, et que c’est cela qui compte. Il ne faut pas chercher les récompenses, les honneurs. Du coup, ce prix du Festival international du film de comédie de Liège, je le vois comme un signe amical, familial, convivial, une manière de se retrouver à travers des films qui nous sont communs. Même si je fais la distinction: on sent qu’il y a une folie dans les films belges qu’il n’y a pas forcément dans les films français. Il y a un lien entre acteurs et actrices qui se retrouvent.

Vous avez tourné avec un Belge, Lucas Belvaux. Vous aimeriez jouer dans un autre film belge?

Oui, parce qu’il y a quelque chose d’un peu fou, de décalé. J’aime bien cela. Cela a commencé avec le film C’est arrivé près de chez vous, quelque chose d’inattendu, un ovni dans le cinéma qui traitait à la fois d’un sujet grave et avec une espèce de folie. Evidemment, après l’avoir connu, Benoît Poelvoorde doit y être pour beaucoup dans la manière d’avoir joué, inventé. Il était auteur aussi.

Vous lancez un appel aux réalisateurs belges pour jouer dans l’un de leurs films?

Non, je ne lance jamais d’appel. Parce que je me dis que ça vient si ça vient. C’est une question de rencontre, comme dans la vie. J’ai des copains copines qui sont acteurs actrices qui font des démarches. Je trouve que c’est bien si c’est senti, si ça peut donner quelque chose peut-être qui est partagé de l’autre côté, parce que les metteurs en scène sont souvent dans une grande solitude.

Cinquante ans de carrière, plus de 140 films, autant de personnages incarnés. Quel sentiment cela vous laisse?

À vrai dire, j’ai l’impression d’avoir choisi ce métier parce que c’était comme un plaisir de vivre plus intensément. J’ai découvert cela quand j’avais dix ans et tout d’un coup, j’avais l’impression que ma vie réelle était plutôt toute tracée, un peu formatée, ennuyeuse. Tout d’un coup, la vie virtuelle, avec les rôles, les pièces de théâtre, c’était beaucoup plus excitant. Je m’étais dit que si jamais je ne suis pas acteur, je serais journaliste. Parce qu’un journaliste va à droite, à gauche, il rencontre des gens. J’avais besoin de ces rencontres-là, que je retrouve avec les rôles, les équipes avec lesquelles je tourne. Au moins, cela correspond à ce que j’ai toujours aimé, c’est-à-dire l’ouverture sur des mondes inattendus, des univers différents portés par des metteurs en scène. Ce que cela me laisse comme impression? C’est comme une aventure qui correspond assez à ma vie, parce que chaque jour est différent. J’aime bien me laisser porter par la vie. Du coup, je ne suis pas celui qui dirige sa vie. J’aime bien le plaisir de vivre. Ce métier correspond bien à mon caractère, ma raison d’être. Et on me propose toujours des rôles différents à chaque fois, que ce soit pour jouer un homme atteint d’un AVC ou Staline. J’aime bien les changements.

À 76 ans, qu’est-ce qui vous motive encore avant d’accepter un rôle?

D’abord, il faut que l’histoire me prenne, quelle que soit l’importance du rôle. Je me place un peu comme serait un téléspectateur qui va choisir parmi les films qui sortent chaque semaine le film dont l’histoire est singulière, inattendue. Puis après je regarde le rôle s’il a une incidence sur l’histoire, et puis aussi le metteur en scène.

Le meilleur scénario, c’est la psychologie humaine parce qu’on est sûr que ça va devenir une histoire singulière.

Avez-vous encore un rôle que vous rêvez d’endosser?

Oh oui. Parce qu’il y a des personnages ambigus, étranges, qu’on croit sympathiques mais qui ont des failles, des travers. Ceux-là sont les plus intéressants à jouer, parce qu’ils ont toujours un côté rassurant, commun, et puis qui tout d’un coup cachent des abîmes d’étrangeté, de surprise, de façon d’être. Le meilleur scénario, c’est la psychologie humaine parce qu’on est sûr que ça va devenir une histoire singulière.

Quelle est votre actualité?

Il y a un film avec José Garcia qui va sortir fin novembre, Le Torrent. Un film dramatique psychologiquement très pointu dans l’analyse. Il y a aussi un film de genre, où est dans une région qui s’embrase – comme c’est arrivé cet été dans le Sud de la France - et on échappe à un incendie. Le film sortira l’année prochaine. Après, j’ai aussi tourné dans un autre film. Et là, je prépare une pièce de théâtre ou plutôt un montage avec des textes, poèmes, des sketches…

Je ne me vois pas m’arrêter d’un coup, mais je me vois me calmer...

La retraite, ce n’est donc pas pour moment?

Des fois, je me dis qu’il faut que je me pose, que je m’arrête. Mais je n’y arrive pas encore. On voudrait que ce soit éternel, que la vie dure toujours. À un moment donné, je le sens aussi, c’est le corps qui décide. L’adrénaline est sollicitée au théâtre. Au théâtre, c’est prenant quand on se jette en scène, c’est toujours un peu difficile. Je ne me vois pas m’arrêter d’un coup, mais je me vois me calmer.