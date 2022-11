En effet, profitant de l’absence de passage de trains, les ouvriers de l’intercommunale ont réparé les lignes électriques surplombant les lignes de chemin de fer à Tilff et qui avaient été distendues quelques jours plus tôt.

En effet, dans la nuit de dimanche soir, un “bûcheron amateur” s’est attaqué à un arbre qui se trouvait le long de la voie de chemin de fer. Mais l’homme n’a pas maîtrisé sa coupe et l’arbre s’est affalé sur les lignes électriques, pliant sévèrement un des deux bras métalliques qui surplombent la voie ferrée et portent les câbles. L’électricité a donc immédiatement été coupée.

©dr

Dans un premier temps, RESA a paré au plus pressé et plusieurs groupes électrogènes ont été mis en fonction pour rétablir le courant et permettre aux 174 ménages avoisinants de disposer rapidement d’électricité.

Assurance...

Mais les dégâts étaient relativement importants au bras qui portait les câbles électriques. Ce bras se trouve le long de la voie ferrée en bordure d’Ourthe.

Il a donc fallu entreprendre des travaux pour le moins périlleux. Pour ce faire, les services techniques d’Infrabel et de Resa se sont entendus pour couper l’électricité approvisionnant la voie ferrée, dans la nuit de mercredi à jeudi, entre 23 h et 5 h du matin.

La nuit a donc été mise à profit pour procéder aux différentes réparations. Tout s’est déroulé sans encombre et la situation est revenue à la normale, jeudi matin.

L’identification du bûcheron maladroit est en cours, espérons pour lui qu’il a une bonne assurance…

A voir : Interview de Didier Daenen, Chef de Division au Département Opérationnel de RESA.